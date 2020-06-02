Haval выпустит новый внедорожник

Китайская компания Haval, входящая в состав Great Wall Motor, опубликовала первые изображения нового внедорожника B06.

Как сообщает 2 июня Drom, внешность автомобиля разработана английским дизайнером Филом Сайммонсом, который ранее работал в Jaguar Land Rover. Серийный внедорожник Haval B06 получит широкую решетку радиатора, круглые фары, а также рейлинги на крыше.

В салоне будут установлены широкая центральная консоль, вертикальные дефлекторы вентиляции и объединенные в один визуальный элемент цифровая комбинация приборов и медиасистема.

Технические подробности о машине пока недоступны. Известно лишь, что она создается на совершенно новой платформе Great Wall, в которой будут применяться агрегаты от глобальных поставщиков. Премьера внедорожника Haval B06 состоится в третьем квартале 2020 года.

22 апреля сообщалось, что новый китайский кроссовер Haval H5 будет стоить в России от 1 099 000 до 1 349 000 рублей.