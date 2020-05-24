Хрипун заявил о смерти нескольких врачей в Москве из-за COVID-19

Несколько врачей в Москве умерли из-за COVID-19. Об этом 23 мая заявил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

«Есть, к сожалению, несколько случаев умерших медиков. Что касается того, какое количество заболело или уже перенесло (заболевание), мы вернемся к этому через пару недель», — приводит его слова «РИА Новости».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 23 мая в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 335 882 человек, умерли 3388 пациентов, выздоровели ― 107 936.

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