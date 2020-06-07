IBU отменил чемпионат мира по летнему биатлону

7 июня 2020     10
IBU отменил чемпионат мира по летнему биатлону

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение отменить чемпионат мира по летнему биатлону. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Причиной решения стала пандемия коронавируса. Соревнования должны были пройти 19–23 августа в Рупольдинге (Германия), при этом запрет на массовые мероприятия в Германии на данный момент продлен до 31 августа. Учитывая ограничения, наложенные по всему миру, в том числе на международные перелеты, организаторы постановили, что чемпионат нужно не переносить, а отменять.

«Мы понимаем, что это станет огромным разочарованием для спортсменов, которые готовились к чемпионату, и для болельщиков, которые его ждали», — отметил глава IBU Олле Далин. Однако приоритет союза — честные и безопасные соревнования, подчеркнул он. При этом организаторы надеются, что чемпионат 2021 года, запланированный в Нове-Место-на-Мораве (Чехия) состоится.

В конце мая оргкомитет сообщил об отмене Бостонского марафона. Соревнования существовали с 1897 года и ранее не отменялись никогда. Традиционно забег проводится в третий понедельник апреля, однако в 2020 году его было решено перенести на сентябрь, однако позже оргкомитет изменил решение. Всем зарегистрированным участникам вернули организационные взносы.

Источник: Газета Известия

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