Игрок Континентальной хоккейной лиги поднял штангу в 70 кг одной рукой

19 апреля 2020     15
Игрок Континентальной хоккейной лиги поднял штангу в 70 кг одной рукой

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» в Финляндии Теему Хартикайнен поднял штангу весом в 70 кг одной рукой. Запись он опубликовал на своей странице в Instagram.

Видео подписано фразой, которая гласит, что штанга весит «всего» 70 кг.

25 марта КХЛ досрочно завершила розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за пандемии коронавируса. В 1/4 финала Восточной конференции «Салават Юлаев» победил омский «Авангард» со счетом 4:2.

Теему Хартикайнен провел в регулярном чемпионате 57 матчей. В них он забросил 21 шайбу и стал автором 15 голевых передач. В шести встречах плей-офф финский спортсмен записал на свой счет 5 голов и один результативный пас.

Источник: Газета Известия

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