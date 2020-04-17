Игрока с миллионными долгами обнаружили изрезанным в своей квартире в Москве

В Москве в одной из квартир на улице Генерала Кузнецова обнаружили изрезанного ножом мужчину. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, потерпевший два дня не открывал двери и обеспокоенные соседи обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов вошли в помещение и обнаружили пострадавшего. Его немедленно госпитализировали. По данным издания, мужчиной оказался игрок с миллионными долгами. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

16 апреля сообщалось, что в Нижнем Новгороде 33-летний местный житель подозревается в изнасиловании 20-летней девушки за долги ее знакомого.

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Источник: Лента.Ру