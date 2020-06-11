Илон Маск прокомментировал статью Рогозина о запуске Crew Dragon

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал статью генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о запуске Crew Dragon в Twitter.

Попытка военных США заблокировать российский патруль в Сирии попала на видео Попытка военных США заблокировать российский патруль в Сирии попала на видео. Запись опубликована в Telegram-канале WarJournal. Инцидент произошел в среду, …



Илон Маск прокомментировал статью Рогозина о запуске Crew Dragon Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал статью генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о запуске Crew Dragon в Twitter. Источник: …



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