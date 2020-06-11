Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал статью генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о запуске Crew Dragon в Twitter.
Источник: Лента.Ру
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал статью генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о запуске Crew Dragon в Twitter.
Источник: Лента.Ру
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Попытка военных США заблокировать российский патруль в Сирии попала на видео
Попытка военных США заблокировать российский патруль в Сирии попала на видео. Запись опубликована в Telegram-канале WarJournal. Инцидент произошел в среду, …
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Илон Маск прокомментировал статью Рогозина о запуске Crew Dragon
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал статью генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о запуске Crew Dragon в Twitter. Источник: …
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В США назвали «убийцу» российского ядерного «Посейдона»
«Убийцами» российского перспективного подводного беспилотного плавательного аппарата «Посейдон», возможно, могут быть американская торпеда Mk 48 Advanced Capability (ADCAP) или британская …
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Сбербанк проверяет случаи списания выплат на детей в счёт долгов
23:44 Сбербанк проверяет случаи списания единовременных выплат на детей в счёт погашения долгов, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу …
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«Бенфика» не сумела обыграть «Портимоненсе» в матче Примейры
23:49 Лиссабонская «Бенфика» и портиманский «Портимоненсе» сыграли вничью в матче 26-го тура португальской Примейры. @SLBenfica Twitter Встреча, прошедшая в Портимане, …