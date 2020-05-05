Американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск стал отцом в шестой раз. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на Twitter предпринимателя.
Источник: Лента.Ру
Американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск стал отцом в шестой раз. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на Twitter предпринимателя.
Источник: Лента.Ру
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