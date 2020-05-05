Илон Маск стал отцом в шестой раз

Американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск стал отцом в шестой раз. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на Twitter предпринимателя.

Минфин США займет почти три триллиона долларов на борьбу с коронавирусом Минфин США займет почти три триллиона долларов, чтобы в течение текущего квартала покрыть расходы, связанные с коронавирусом. Это в пять …



Академик РАН предупредил о растущей угрозе ядерной войны Угроза ядерной войны вследствие политики Вашингтона возрастает. Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал научный руководитель Института США и Канады …



Илон Маск стал отцом в шестой раз Американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск стал отцом в шестой раз. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой …



Минкомсвязь предложила использовать «Госуслуги» для подписи документов 05:13 В Минкомсвязь России предложли разрешить россиянам совершать ряд сделок, используя портал «Госуслуги». АГН «Москва» © Софья Сандурская Об этом информирует РИА …

