Индекс самоизоляции в Москве составил 3,5 балла

1 мая 2020     1
Индекс самоизоляции в Москве составил 3,5 балла

Многие москвичи не покидают дома днем 1 мая. Об этом свидетельствуют данные индекса самоизоляции от «Яндекса».

По состоянию на 16:21 (мск), индекс в столице составляет 3,5 балла. На данной отметке он держится с 13:00. В Московской области самоизоляцию соблюдают в Одинцово (индекс 3,5), Люберцах, Железнодорожном, Красногорске, Королеве и Лобне (3,4).

Ранее в пятницу сообщалось, что в 13:00 индекс самоизоляции в столице составил 3,6.

Чем ниже числовое значение индекса, тем больше граждан вышли на улицы. Индекс от 0 до 2,4 балла означает, что на улицах очень много людей, от 3 до 3,9 балла — на улице есть люди, а 4–5 баллов — почти никого нет.

По данным оперативного штаба на 1 мая, в России зафиксировано 114 431 случаев заражения коронавирусом.

В столичном регионе с 29 марта действует обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии этому примеру последовали и другие регионы страны. 28 апреля ограничения продлили до 11 мая.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии 8 (800) 2000-112.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Названо имя задержанного в Испании бывшего депутата Госдумы
Названо имя задержанного в Испании бывшего депутата Госдумы

Газета El Mundo назвала имя бывшего депутата Госдумы, задержанного Гражданской гвардией Испании в провинции Аликанте. По данным издания, речь идет …


Познер прокомментировал версию об инсценировке заражения Мишустина
Познер прокомментировал версию об инсценировке заражения Мишустина

Российский журналист Владимир Познер прокомментировал версию об инсценировке заражения премьер-министра Михаила Мишустина коронавирусом. Его слова приводятся на сайте «Познер Online». …


Самоизоляцию назвали причиной снижения сексуальной активности
Самоизоляцию назвали причиной снижения сексуальной активности

Самоизоляция из-за пандемии коронавируса стала причиной снижения сексуальной активности. Такой вывод содержится в отчете британской компании Reckitt Benckiser, производящей презервативы …


Байден отверг обвинения в изнасиловании
Байден отверг обвинения в изнасиловании

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден 1 мая отверг обвинения бывшей сотрудницы в изнасиловании, совершенном, по ее …


Индекс самоизоляции в Москве составил 3,5 балла
Индекс самоизоляции в Москве составил 3,5 балла

Многие москвичи не покидают дома днем 1 мая. Об этом свидетельствуют данные индекса самоизоляции от «Яндекса». По состоянию на 16:21 …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты