Инфекционист дала россиянам советы на лето в условиях пандемии

30 мая 2020     2
Инфекционист дала россиянам советы на лето в условиях пандемии

Из-за коронавируса летом лучше постараться меньше передвигаться не только по России, но и по городу. Такой совет россиянам дала заведующая инфекционным отделением Центральной клинической больницы Управделами президента Екатерина Трифонова.

По ее словам, в дальнейшем также стоит соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и другие гигиенические мероприятия.

«И ограничить передвижения не только по России, но и максимально ограничить движения по городу — в пределах работы, дома, магазина», — цитирует инфекциониста 30 мая «РИА Новости».

Накануне врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как избежать новой вспышки коронавируса в России. По словам медика, эпидемия в стране сходит на нет, но важно сохранить некоторые ограничительные меры.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Названы обратившиеся за МРОТ российские артисты
Названы обратившиеся за МРОТ российские артисты

Портал «Собеседник» со ссылкой на данные ФНС опубликовал список российских артистов, который обратились в ведомство за помощью от государства. Оказалось, …


Инфекционист дала россиянам советы на лето в условиях пандемии
Инфекционист дала россиянам советы на лето в условиях пандемии

Из-за коронавируса летом лучше постараться меньше передвигаться не только по России, но и по городу. Такой совет россиянам дала заведующая …


Российские ученые разработают «ускоритель» для лечения рака
Российские ученые разработают «ускоритель» для лечения рака

Специалисты петербургского Научно-исследовательского института электрофизической аппаратуры имени Ефремова разработают универсальный ускоритель заряженных частиц — сильноточный циклотрон, который можно применять для …


Google поможет людям соблюдать социальную дистанцию
Google поможет людям соблюдать социальную дистанцию

Компания Google представила мобильное приложение, которое использует технологию дополненной реальности. Оно поможет людям соблюдать социальную дистанцию. Об этом сообщает The …


Валерия рассказала о «дебильной» аудитории
Валерия рассказала о «дебильной» аудитории

Певица Валерия (Аллы Перфилова) рассказала о «дебильной» аудитории во время телефонного разговора с коллегой Анитой Цой, которая стала участницей YouTube-шоу …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты