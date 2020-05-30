Инфекционист дала россиянам советы на лето в условиях пандемии

Из-за коронавируса летом лучше постараться меньше передвигаться не только по России, но и по городу. Такой совет россиянам дала заведующая инфекционным отделением Центральной клинической больницы Управделами президента Екатерина Трифонова.

По ее словам, в дальнейшем также стоит соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и другие гигиенические мероприятия.

«И ограничить передвижения не только по России, но и максимально ограничить движения по городу — в пределах работы, дома, магазина», — цитирует инфекциониста 30 мая «РИА Новости».

Накануне врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как избежать новой вспышки коронавируса в России. По словам медика, эпидемия в стране сходит на нет, но важно сохранить некоторые ограничительные меры.