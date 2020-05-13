Инфекционист указал на хороший признак в эпидемии коронавируса в России

В ситуации с распространением коронавируса в России прослеживается хороший признак, заявил врач–инфекционист, профессор Николай Малышев.

По его словам, специалисты наблюдают изменение к лучшему несмотря на то, что число выявленных случаев каждый день составляет порядка 10 тыс.

«Обнадеживающие показатели, в том числе количество выписавшихся из стационаром иногда даже превышает количество госпитализированных. Вот это хороший признак», – цитирует Малышева НСН.

При этом врач отметил, что говорить о пике заболеваемости нельзя, так как ситуация скорее похожа на «верхушку холма», к которой РФ и приближается.

Помимо этого Малышев указал, что чаще всего коронавирус передается при непосредственном контакте.

Так, исследование канадских ученых показало, что динамика заболеваемости не зависит ни от региона, ни от температуры воздуха и влажности.

12 мая почетный президент Национального медицинского исследовательского центра кардиохирургии им. Бакулева, кардиохирург Лео Бокерия рассказал, как правильно выходить из режима самоизоляции. По его словам, человек, который почти два месяца просидел дома, нужно заняться «тем, что он привык делать», а также начать больше ходить.

По состоянию на 12 мая в России выявлено более 232 тыс. случаев COVID-19, свыше 43 тыс. пациентов вылечились, умерли более 2,1 тыс. Таким образом, уровень смертности составляет менее 1%.