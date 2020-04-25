Инфекционисты рассказали о возможном выходе на плато в России

25 апреля 2020     16
Инфекционисты рассказали о возможном выходе на плато в России

Свидетельствуют ли скачки числа новых случаев COVID-19 в России за последнюю неделю о выходе на плато, рассказали РБК инфекционисты.

За последнюю неделю ежедневный прирост числа зараженных коронавирусом в России колебался от 4,2 до 6 тыс. человек. Пик заболевания пришелся на 19 апреля — 6060. Затем прирост резко сократился.

Опираясь на эти данные, глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов считает, что выход на плато возможен к концу мая или чуть раньше. Он заверил, что коронавирус «скоро пойдет на спад», и призвал россиян набраться терпения.

Другого мнения придерживается инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев. На его взгляд, скачки числа новых случаев коронавируса указывают на то, что ситуация в стране пока остается напряженной. По словам специалиста, если смотреть на число новых случаев, получается прямая линия с небольшими отклонениями.

«С другой стороны, увеличивается количество тяжелых больных — сейчас ежедневно 1,8 тыс. человек (в стране)», — пояснил Малышев.

Он подчеркнул, что говорить о том, что Россия выходит на плато, можно будет, когда число госпитализированных за день будет равняться числу выписанных из стационара или когда общее число заболевших будет равняться числу выздоровевших. По мнению врача, страна выйдет на плато по заболеваемости не раньше начала июня.

В пятницу свой прогноз о выходе России на плато высказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. По ее мнению, это случится на следующей неделе.

По состоянию на 24 апреля в России общее число заболевших достигло 68 622 человек, умерли 615 пациентов, выздоровели ― 5568.

Источник: Газета Известия

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