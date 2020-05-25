Иномарка насмерть сбила велосипедиста под Петербургом

25 мая 2020     10
Иномарка насмерть сбила велосипедиста под Петербургом

В поселке Левашово (Санкт-Петербург) автомобиль насмерть сбил велосипедиста. По факту произошедшего организована проверка, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

Авария произошла утром 25 мая на Горском шоссе. По предварительным данным, 60 летний водитель автомобиля Nissan допустил наезд на 57-летнего мужчину, который двигался по трассе на велосипеде, пишет телеканал «78».

В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил различные травмы, от которых скончался на месте.

По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку.

в воскресенье, сообщалось о ДТП, произошедшем в Тюмени на пересечении улиц Челюскинцев и Ленина. Причиной аварии стал сердечный приступ, который случился у водителя одного из автомобилей. Медикам не удалось спасти мужчину. Он скончался на месте происшествия.

Источник: Газета Известия

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