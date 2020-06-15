Иностранцы приготовились скупать недвижимость в Греции

15 июня 2020     13
Иностранцы приготовились скупать недвижимость в Греции

В Греции заговорили о постепенном восстановлении активности на национальном рынке недвижимости. Возможностями приобретения жилья в стране интересуются как сами греки, так и иностранцы, сообщает Ekathimerini.com.

Пока спрос не выливается в реальные сделки: большинство интересантов просто изучают рынок, готовясь скупать подходящие объекты. Как подсчитали эксперты греческой онлайн-базы недвижимости Spitogatos, в мае число иностранных посетителей сайта возросло на 30 процентов по сравнению с показателем годичной давности. Наибольшую активность проявляли граждане Германии, Великобритании, США, Австралии, Франции, Нидерландов, Швейцарии и Канады.

Материалы по теме

00:04 — 7 декабря 2018

О, боги

Россияне сметают дома и квартиры в Греции, чтобы стать европейцами

Чаще всего иностранцы интересуются недвижимостью в Глифеде (южный пригород Афин), Салониках и на островах Парос, Санторини и Родос. 70 процентов из них хотят приобрести жилье, 15 процентов — арендовать, 8 процентов ищут земельные участки. Около 3 процентов ориентируются на рынок коммерческой недвижимости.

Ранее в июне сообщалось, что коронавирус и закрытие границ между странами не смогли повлиять на активность покупателей зарубежных квадратных метров. Более 60 процентов инвесторов и консультантов, в том числе из России, сочли пандемию подходящим временем для совершения сделок.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе впервые хирург Николай Пирогов использовал гипсовую повязку
В Севастополе впервые хирург Николай Пирогов использовал гипсовую повязку

Произошло это во время Крымской войны в период первой обороны Севастополя в 1854-1855 годах. Это медицинское новшество помогло многим русским …


Стюардессы поделились секретами правильного питания в самолете
Стюардессы поделились секретами правильного питания в самолете

Стюардессы рассказали о способах поддержания правильного питания на борту самолета. Своими секретами девушки поделились на Reddit, отвечая на вопрос коллеги, …


ВОЗ усомнилась в причинах вспышки нового коронавируса в Китае
ВОЗ усомнилась в причинах вспышки нового коронавируса в Китае

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) усомнилась в том, что вспышка нового коронавируса началась на одном из крупнейших оптовых продовольственных рынков Пекина …


Иностранцы приготовились скупать недвижимость в Греции
Иностранцы приготовились скупать недвижимость в Греции

В Греции заговорили о постепенном восстановлении активности на национальном рынке недвижимости. Возможностями приобретения жилья в стране интересуются как сами греки, …


В Севастополе началась первая операция в самом большом плавдоке ЧФ
В Севастополе началась первая операция в самом большом плавдоке ЧФ

13 судоремонтный завод начал первую операцию в самом большом на Черноморском флоте доке ПД-30. Его передали предприятию в ноябре в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты