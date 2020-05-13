Instagram счел фейком сообщение Болсонару о смертности от коронавируса

Социальная сеть Instagram пометила публикацию бразильского президента Жаира Болсонару о снижении смертности в штате Сеара на фоне пандемии коронавируса как фейковую новость, сообщает 12 мая издание Correio Braziliense.

Бразильский лидер поделился информацией, первоначально опубликованной депутатом штата Андре Фернандесом, согласно которой в регионе было зарегистрировано больше смертей от респираторных заболеваний в период с 16 марта по 10 мая 2019 года (6377), чем за тот же период в 2020 году (6296).

Свой пост Болсонару сопроводил вопросом: «Почему в 2019 году не было такого же шума?».

Позже независимое новостное агенство указало на ошибочность опубликованной статистики, отметив, что в ней числились также скончавшиеся от СПИДа и рака. Согласно правильным данным, смертность в штате от респираторных заболеваний увеличилась с 2808 до 3217.

В свою очередь, Фернандес признал, что совершил «непреднамеренную ошибку».

Это не первый случай, когда бразильский президент сталкивается с блокировкой своих постов в Сети: в апреле Twitter удалил две записи из аккаунта президента за нарушение правил соцсети.

Ранее Болсонару назвал коронавирус «небольшим гриппом» и выступал против введения в стране социальных ограничений.

По данным портала Worldometer, в Бразилии зарегистрировано более 173 тыс. случаев коронавирусной инфекции, скончались свыше 12 тыс. человек.