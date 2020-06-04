Иран и Китай обвинили в попытках хакерской атаки на Трампа и Байдена

Иранских хакеров обвинили в попытке взломать аккаунты сторонников американского президента Дональда Трапма, а китайских — в попытке атаковать аккаунты сотрудников штаба наиболее вероятного кандидата от Демократической партии на выборах президента США, бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом рассказал глава рабочей группы Google по анализу угроз Шейн Хантли, передает Reuters.

По его словам, группа «продвинутой постоянной угрозы» из Китая нацелилась на сторонников Байдена с помощью фишинга. То же пытались сделать иранские хакеры. Хантли отметил, что эти попытки не увенчались успехом.

Он рассказал, что пользователям отправили предупреждение о правительственных атаках. Об этом также сообщили федеральным правоохранительным органам США.

29 января директор Национальной разведки Дэн Коутс в показаниях сенатскому комитету по разведке заявил, что Россия будет продолжать свои попытки подорвать демократию в США. По его словам, Вашингтон остается целью российских разведывательных служб.

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Источник: Лента.Ру