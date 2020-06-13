Иран раскритиковал доклад ООН о его причастности к атакам на саудовские НПЗ

13 июня 2020     16
Иран раскритиковал доклад ООН о его причастности к атакам на саудовские НПЗ

Иран раскритиковал доклад генсека ООН Антониу Гутерреша, в котором утверждается, что страна причастна к атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco. Об этом сообщает Reuters.

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00:03 — 29 января

Министерство иностранных дел Исламской Республики заявило, что документ был составлен под давлением со стороны США и властей Саудовской Аравии. «Интересно, что доклад выходит именно тогда, когда США работают над проектом опасной резолюции, направленной на расширении санкций в отношении Ирана», — говорится в официальном заявлении.

В опубликованном ООН документе сообщается, что крылатые ракеты, которые были применены для атаки на саудовские объекты, связаны с Ираном. Такой вывод в организации сделали исходя из конструкции самих снарядов и беспилотников, а также надписей на фарси.

Ранее ООН подтвердила иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет. При новом анализе использовались фрагменты ракет, примененных в атаках на саудовский аэропорт Абха, объекты Афив и на месторождения Абкайк и Хурайс.

Пожар на территории завода национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco произошел 14 сентября 2019 года. По официальной информации, возгорание началось в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. О доказательстве вины Ирана в случившемся уже заявлял сам Эр-Рияд. Однако никакими фактами это подтверждено в итоге не было.

Источник: Лента.Ру

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Иран раскритиковал доклад генсека ООН Антониу Гутерреша, в котором утверждается, что страна причастна к атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) …



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