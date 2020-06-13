Иран раскритиковал доклад ООН об атаках на саудовские НПЗ

Министерство иностранных дел Ирана раскритиковало ООН за доклад об «иранском происхождении» ракет, атаковавших нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco. Об этом 12 июня сообщает Reuters.

Ранее в этот день стало известно, что организация сделала выводы о причастности Ирана к инциденту на основе конструкции ракет и беспилотников, а также надписей на фарси.

«Иран отвергает утверждения секретариата ООН, которые, по-видимому, были сделаны под политическим давлением со стороны режимов США и Саудовской Аравии», — говорится в заявлении.

В иранском ведомстве связали выводы организации с подготовкой Соединенными Штатами резолюции о продлении санкций в отношении Ирана.

Саудовские нефтяные объекты подверглись атаке с использованием ракет и дронов 14 сентября 2019 года. Нападение привело к сокращению Эр-Риядом производства нефти и скачку цен на это сырье.

Ответственность за атаку взяло на себя йеменское движение мятежников-хуситов «Ансар Алла». Однако госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран.

Версию о вине иранских властей сочли очевидной также главы Великобритании, Франции, Саудовской Аравии и Германии.