Иран раскритиковал доклад ООН об атаках на саудовские НПЗ

13 июня 2020     17
Иран раскритиковал доклад ООН об атаках на саудовские НПЗ

Министерство иностранных дел Ирана раскритиковало ООН за доклад об «иранском происхождении» ракет, атаковавших нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco. Об этом 12 июня сообщает Reuters.

Ранее в этот день стало известно, что организация сделала выводы о причастности Ирана к инциденту на основе конструкции ракет и беспилотников, а также надписей на фарси.

«Иран отвергает утверждения секретариата ООН, которые, по-видимому, были сделаны под политическим давлением со стороны режимов США и Саудовской Аравии», — говорится в заявлении.

В иранском ведомстве связали выводы организации с подготовкой Соединенными Штатами резолюции о продлении санкций в отношении Ирана.

Саудовские нефтяные объекты подверглись атаке с использованием ракет и дронов 14 сентября 2019 года. Нападение привело к сокращению Эр-Риядом производства нефти и скачку цен на это сырье.

Ответственность за атаку взяло на себя йеменское движение мятежников-хуситов «Ансар Алла». Однако госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран.

Версию о вине иранских властей сочли очевидной также главы Великобритании, Франции, Саудовской Аравии и Германии.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Ленобласти с 15 июня возобновит работу каршеринг
В Ленобласти с 15 июня возобновит работу каршеринг

03:28 В Ленинградской области с 15 июня возобновиться работа каршеринга, а также откроются ярмарки. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр …


В МЧС рассказали об обстановке на месте тушения пожара на ГРС в Казани
В МЧС рассказали об обстановке на месте тушения пожара на ГРС в Казани

03:49 Заместитель начальника главного управления МЧС России по Республике Татарстан Константин Чанышев рассказал о ситуации на месте тушения пожара на …


Иран раскритиковал доклад ООН об атаках на саудовские НПЗ
Иран раскритиковал доклад ООН об атаках на саудовские НПЗ

Министерство иностранных дел Ирана раскритиковало ООН за доклад об «иранском происхождении» ракет, атаковавших нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco. Об …


Раскрыты перспективы Ефремова в тюрьме
Раскрыты перспективы Ефремова в тюрьме

Подполковник в запасе ФСИН Игорь Шутко раскрыл перспективы актера Михаила Ефремова в случае, если он попадет в тюрьму, в беседе …


Бразилия вышла на второе место по числу жертв коронавируса
Бразилия вышла на второе место по числу жертв коронавируса

Бразилия, обогнав Великобританию, вышла на второе место в мире по количеству смертей в результате заражения коронавирусом. Об этом сообщает Reuters. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты