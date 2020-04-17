«Иранская Анджелина Джоли» заразилась коронавирусом в тюрьме

У интернет-звезды Фатимы Хишванд (Fatemeh Khishvand), которую окрестили «иранской Анджелиной Джоли», нашли коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщает иорданское издание Al Bawaba.

О болезни девушки объявил ее юрист. По его словам, она заразилась в тюрьме, куда ее поместили после обвинений в богохульстве, незаконном обогащении и других преступных деяниях. Первоначально Хишванд перевели в тюремный карантинный изолятор, однако ее состояние продолжало ухудшаться. Администрация тюрьмы была вынуждена разрешить госпитализацию. Для продолжения лечения девушку доставили в больницу в Тегеране.

Правозащитная организация «Центр за права человека в Иране» утверждает, что Хишванд находится в реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Эта информация отсутствовала в публикациях о ее госпитализации, появлявшихся ранее на персидском языке.

Официальное Информационное агентство Исламской Республики (IRNA) опубликовало опровержение сообщений о болезни Хишванд. Директор женской тюрьмы, где находится девушка, заявил, что она здорова, а утверждения ее юриста не соответствуют действительности.

Фатима Хишванд, более известная под псевдонимом Сахар Табар, прославилась после публикации фотографий, на которых она напоминала одновременно Анджелину Джоли и зомби. Позднее девушка призналась, что создала этот образ при помощи макияжа и Photoshop, и продемонстрировала свое настоящее лицо. Она попала за решетку после ареста в октябре 2019 года.

17 марта стало известно, что Иран решил временно освободить из тюрем 85 тысяч заключенных, в том числе осужденных по политическим делам. Такие меры потребовались для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. В публикации «Центра за права человека в Иране» юрист Хишванд утверждает, что судья отказался освободить девушку на время эпидемии.

По последним данным, к 17 апреля в мире выявлено 2,21 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 149 тысячи человек, 560,3 тысячи человек выздоровели. В Иране выявлено 79,5 тысячи случаев заражения, погибли 4958 человек.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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Как спастись от коронавируса? Старайтесь не выходить из дома без необходимости Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения. Соблюдайте дистанцию в общественных местах Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура. Регулярно мойте руки Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его. По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. Соблюдайте правила респираторной гигиены При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.



Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус. Полезные сайты и телефоны: — сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.





Источник: Лента.Ру