Иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы на фоне угроз США

Первый из пяти иранских танкеров с топливом приблизился в субботу, 23 мая, к водам Венесуэлы, несмотря на предупреждение со стороны США о возможности применения мер в отношении Тегерана за поставку топлива в южноамериканскую страну. Об этом сообщает агентство Reuters.

По его данным, в 16:51 по местному времени (23:51 по мск) иранский танкер под названием Fortune был замечен к северу от соседнего государства Тринидад и Тобаго.

Как заявил 14 мая министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, США преследуют танкеры, перевозящие топливо в страну, что является нарушением международных норм и прав граждан республики. Кроме того, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф направил генсеку ООН письмо, в котором подчеркнул, что «США должны уважать международное право, в частности свободу судоходства».

20 мая газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации информировала, что власти США рассматривают возможность введения санкций и применения ряда других ограничительных мер в отношении Ирана в связи с поставкой топлива в Венесуэлу.

Ранее, 20 мая, США ввели ограничительные меры против девяти граждан и трех компаний Ирана. В черный список внесены Фонд сотрудничества правоохранительных сил Ирана и две тюрьмы, находящиеся в Тегеране.

Попавшие под санкции физические лица связаны с силовыми органами и представителями специального назначения «Аль-Кудс» — Корпуса стражей исламской революции.