Испания объявила дату открытия туристического сезона

С июля иностранные туристы смогут посещать Испанию. Об этом на пресс-конференции в субботу, 23 мая, сообщил глава правительства королевства Педро Санчес, передает ТАСС.

Премьер подчеркнул, что Испания нуждается в туризме, ежегодно страна принимает более 80 млн человек. Въезд в страну возобновится с июля с соблюдением всех мер безопасности.

«Мы гарантируем, что туристам ничего не угрожает и что они не представляют никакого риска (для населения Испании)», — добавил Санчес.

По информации Национального института статистики, в марте этого года число иностранных туристов, посетивших Испанию, сократилось на 64,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

С начала распространения инфекции в Испании, по данным портала Wordometer, было выявлено 282,270 тыс. заболевших, 28 678 пациентов умерли, из больниц выписаны 196 958 человек.

В четверг, 21 мая, испанский министр экологического перехода и демографического вызова Тереса Рибера рассказал, что правительство Испании рассматривает возможность введения «безопасных коридоров» для туристов из других стран на время курортного сезона. По его словам, по такой системе в королевство будут приезжать люди из стран, где показатели заболеваемости за последнюю неделю или две не увеличивались более чем на 0,3% в сутки. Таким образом, статистическая вероятность заразиться будет примерно одинаковой как в пункте отправления, так и в точке назначения.

Страна в настоящее время реализует поэтапный план выхода из режима ограничений, который начался 11 мая. Согласно заявлениям властей, Испания может вернуться к обычной жизни в конце следующего месяца. Режим повышенной готовности в королевстве продлен до 7 июня.

Италия намерена открыть границы 3 июня, решение о необходимости проходить карантин по прилете в страну пока не принималось.