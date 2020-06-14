Испания откроет свои границы со странами Шенгена 21 июня

14 июня 2020     8
Испания откроет свои границы со странами Шенгена 21 июня

Испания 21 июня откроет границы со странами Шенгена. Об этом в воскресенье, 14 июня, заявил премьер-министр страны Педро Санчес в ходе пресс-конференции.

При этом председатель испанского правительства подчеркнул, что это касается всех государств-членов за исключением Португалии ― границы с этой страной будут открыты 1 июля, пишет газета La Vanguardia.

Ранее, 9 июня, сообщалось, что власти Германии намерены продлить ограничения на поездки граждан в третьи страны до 31 августа.

В мае политолог Дмитрий Абзалов заявил, что из-за вируса страны откроют свои границы для туристов не раньше середины лета. По его мнению, открытие туристических направлений будет происходить постепенно, однако первыми туристов примут Греция, Италия и Турция, которые зависят от пляжного туризма.

По последним данным статистического бюро Worldometer, в Испании зафиксировано 290 685 заболевших COVID-19, умерли 27 136 человек.

В конце мая российский премьер Михаил Мишустин призвал россиян не планировать поездки за границу в ближайшее время. Он подчеркнул, что необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию. В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что по возвращении в Россию с зарубежных курортов туристам необходимо будет пройти 14-дневный карантин за свой счет.

Источник: Газета Известия

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