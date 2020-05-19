Испанские ученые назвали ускоряющие старение продукты

Ученые из испанского Университет Наварры выяснили, что пища с высокой степенью обработки ускоряет старение клеток организма. Об этом 18 мая сообщило издание La Vanguardia.

По словам специалистов, ультраобработанными продуктами считаются восстановленные мясные продукты (колбасы, сосиски, котлеты из бургеров), полуфабрикаты, хлебобулочные изделия снеки, газированные напитки, молочные коктейли и десерты, кукурузные хлопья с сахаром, магазинная пицца, пишет телеканал «Звезда». В такой пище высокое содержание красителей и консервантов, соли, сахара, жира, но не хватает клетчатки и витаминов. Употребление такой еды сокращает концевые участки хромоса — теломеры. Они могут укорачиваться с возрастом из-за естественных процессов, происходящих в организме, но продукты с высокой степенью обработки ускоряют этот процесс.

В эксперименте группы ученых приняли участие 886 человек в возрасте от 57 до 91 года, уточняет «Ридус». Специалисты в ходе исследования проанализировали связь между рационом добровольцев и длиной теломеров. В результате выяснилось, что у испытуемых, которые употребляют больше трех порций ультраобработанных продуктов в день, в два раза увеличиваются шансы укорачивания теломеров, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее 19 мая врач-диетолог Маргарита Королева рассказала об опасности употребления молока во время пандемии. По ее словам, продукты с казеином и лактозой коровьего происхождения поддерживают воспалительные процессы в организме и способствуют образованию слизи в нем.