Испытания аппаратов ИВЛ «Авента-М» не выявили сбоев в работе

23 мая 2020     14
Испытания аппаратов ИВЛ «Авента-М» не выявили сбоев в работе

Испытания отечественных аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М», которые были проведены после пожаров в больницах Санкт-Петербурга и Москвы, не выявили сбоев в их работе. Об этом в субботу, 23 мая, рассказал ТАСС источник в медицинских структурах.

«В рамках мероприятий по установлению причин возгорания аппаратов ИВЛ были проведены испытания такого же оборудования, изготовленного Уральским приборостроительным заводом в апреле этого года и поступившего в больницу Святого Георгия (в Санкт-Петербурге― Ред.) в конце апреля. Они проводились в разных режимах работы с максимальными нагрузками, сбоев не выявлено», ― сообщил он агентству.

Также источник отметил, что в настоящее время специалисты выясняют, что могло привести к возгоранию аппаратов ИВЛ.

Пожар произошел утром 12 мая в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге — загорелся аппарат ИВЛ «Авента-М» в отделении реанимации, где находилось около 20 пациентов. В результате происшествия погибли пять человек.

По факту причинения смерти по неосторожности петербургское управление СКР возбудило уголовное дело.

Аналогичное ЧП произошло 9 мая в ГКБ № 50 имени Спасокукоцкого в Москве. Тогда погиб один человек.

13 мая Росздравнадзор приостановил использование партии аппаратов ИВЛ «Авента-М». На следующий день стало известно, что сотрудники СКР проводят проверку на Уральском приборостроительном заводе.

Источник: Газета Известия

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