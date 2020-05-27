Источник сообщил о финансовых затруднениях принца Гарри и Меган Маркл

27 мая 2020     21
Источник сообщил о финансовых затруднениях принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл обратились за помощью к принцу Уэльскому Чарльзу из-за финансовых трудностей, сообщило издание The Times Hub со ссылкой на источник, близкий к королевской семье.

Поводом для обращения со стороны герцога и герцогини Сассексских якобы стало отсутствие у супругов стабильного дохода после их отказа от королевских привилегий, полномочий и последующего переезда в Канаду. По данным источника, в настоящее время принц Гарри не имеет постоянной работы, а Меган Маркл не получает выгодных предложений по съемкам.

«Они ожидали, что налогоплательщики продолжат оплачивать счета за них. Но ковер довольно быстро выдернули у них из-под ног, и теперь они вынуждены просить помощи у принца Чарльза», — сказал собеседник издания.

Отмечается, что пара также не может вернуть долг Королевскому казначейству для оплаты работ по реконструкции подаренной Елизаветой II английской усадьбы Фрогмор-хаус, которая обошлась налогоплательщикам в 2,4 млн фунтов. Кроме того, якобы в поисках средств принцу Гарри пришлось продать три своих охотничьих ружья за $180 тыс.

В январе 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении снять с себя полномочия королевской семьи и стать финансово независимыми. После долгих обсуждений супруги получили это право, несмотря на разочарование этим выбором со стороны правящего монарха Елизаветы II.

1 апреля Принц Гарри и Меган Маркл официально начали жить отдельно от британской королевской семьи. С этого момента пара отказывается от своих королевских обязанностей, она больше не сможет использовать бренд Sussex Royal для ведения страниц в социальных сетях и благотворительных миссий от имени старших членов британской монаршей семьи. После отречения от титула супруги могут получить новые фамилии.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Преданная собака месяцами ждала в больнице умершего от коронавируса хозяина
Преданная собака месяцами ждала в больнице умершего от коронавируса хозяина

В китайском городе Ухань, провинция Хубэй, верная собака на протяжении нескольких месяцев ждала в больнице своего владельца, умершего от новой …


Курильщиков предупредили о повышенном риске тяжелого течения коронавируса
Курильщиков предупредили о повышенном риске тяжелого течения коронавируса

Курильщики более склоны к тяжелой форме протекания коронавирусной инфекции, чем остальные. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора. В ведомстве …


Россияне массово запланировали летний отдых на море вопреки пандемии
Россияне массово запланировали летний отдых на море вопреки пандемии

Российские туристы массово запланировали отдых на море грядущим летом вопреки пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса путешествий OneTwoTrip, …


Роспотребнадзор рассказал о влиянии курения на пациентов с COVID-19
Роспотребнадзор рассказал о влиянии курения на пациентов с COVID-19

04:50 Курение негативно влияет на способность организма бороться с коронавирусной инфекцией COVID-19. Как заявили в Роспотребнадзоре, у курильщиков болезнь чаще …


Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Греции
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Греции

05:06 Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано у побережья Греции. Об этом сообщила Геологическая служба США. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты