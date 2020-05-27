Источник сообщил о финансовых затруднениях принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл обратились за помощью к принцу Уэльскому Чарльзу из-за финансовых трудностей, сообщило издание The Times Hub со ссылкой на источник, близкий к королевской семье.

Поводом для обращения со стороны герцога и герцогини Сассексских якобы стало отсутствие у супругов стабильного дохода после их отказа от королевских привилегий, полномочий и последующего переезда в Канаду. По данным источника, в настоящее время принц Гарри не имеет постоянной работы, а Меган Маркл не получает выгодных предложений по съемкам.

«Они ожидали, что налогоплательщики продолжат оплачивать счета за них. Но ковер довольно быстро выдернули у них из-под ног, и теперь они вынуждены просить помощи у принца Чарльза», — сказал собеседник издания.

Отмечается, что пара также не может вернуть долг Королевскому казначейству для оплаты работ по реконструкции подаренной Елизаветой II английской усадьбы Фрогмор-хаус, которая обошлась налогоплательщикам в 2,4 млн фунтов. Кроме того, якобы в поисках средств принцу Гарри пришлось продать три своих охотничьих ружья за $180 тыс.

В январе 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении снять с себя полномочия королевской семьи и стать финансово независимыми. После долгих обсуждений супруги получили это право, несмотря на разочарование этим выбором со стороны правящего монарха Елизаветы II.

1 апреля Принц Гарри и Меган Маркл официально начали жить отдельно от британской королевской семьи. С этого момента пара отказывается от своих королевских обязанностей, она больше не сможет использовать бренд Sussex Royal для ведения страниц в социальных сетях и благотворительных миссий от имени старших членов британской монаршей семьи. После отречения от титула супруги могут получить новые фамилии.