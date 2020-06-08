Источник сообщил о возможном уменьшении вознаграждений топ-менеджеров госкомпаний

В правительстве РФ могут установить потолок вознаграждения топ-менеджеров госкомпаний и гокорпораций на уровне трех зароботков премьер-министра. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.

Таким образом, сумма вознаграждений ограничится 30 млн в год, отмечает издание. При этом, возможны исключения, их установит президент.

По словам источников, зарплата будет привязана к определенным KPI: для коммерческих компаний, где Россия не является единственным акционером, выплаты будут составляться из «динамики выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании», для некоммерческих утвердят отраслевые.

Собеседник газеты рассказал, что подобные дискуссии ведутся с марта текущего года под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова, однако у него эту информацию не подтвердили. Другой источник «Коммерсанта» заявил, что обсуждения этой темы проходят в специальной рабочей группе под руководством главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

13 марта президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, почему топ-менеджеры компаний получают очень высокие зарплаты. По его словам, это связано большим количеством иностранных специалистов в таких предприятиях.