Италия сняла часть карантинных ограничений

В Италии началось поэтапное снятие ограничений, введенных после того, как страна стала эпицентром распространения коронавируса в Европе, сообщила The Guardian.

Уточняется, что с понедельника, 4 мая, итальянцы смогут передвигаться в пределах своего региона при условии обязательного ношения защитных масок.

Также к трудовой деятельности вернутся около 4,5 млн человек, пишет ТАСС. Речь идет о том, что часть промышленных и строительных предприятий возобновят свою деятельность.

Кафе и рестораны получат возможность работать только на вынос. А на похоронах будет разрешено присутствие до 15 человек. При этом иные массовые мероприятия и свадьбы по-прежнему будут запрещены.

Также остаются в силе ограничения на работу образовательных учреждений, парикмахерских и спортивных залов. Ожидается, что они смогут открыться после 1 июня.

Накануне о частичном снятии ограничительных мер и переходе страны во «вторую фазу» борьбы с эпидемией объявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

26 апреля в Италии было зафиксировано рекордно низкое число жертв коронавирусной инфекции за сутки с 15 марта.

Всего в стране были инфицированы более 217 тыс. человек, скончались по меньшей мере 28 тыс. жителей.