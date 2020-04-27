Итальянцам разрешат встречаться с любимыми на карантине

Итальянцам разрешат встречаться с любимыми в рамках новых, ослабленных мер карантина с 4 мая. Об этом со ссылкой на правительственный дворец Киджи сообщает агентство ANSA.
Заявление правительства разъяснило гражданам страны нюансы послабления, анонсированного днем ранее. В перечень родственников, с которыми разрешено видеться, вошли супруги, сожители, женихи и невесты и постоянные партнеры.
«Родственники — это те, с кем есть стабильные эмоциональные отношения», — пояснила министр инфраструктуры и транспорта Паола де Мичели. Она подчеркнула, что такое широкое определение обозначает индивидуальную ответственность граждан.
Встречаться разрешили лично: семейные собрания, как и любые другие сборища, остаются запрещенными. С 4 мая в Италии выйдут на работу более 2,7 миллиона человек: возобновится производство на части государственных и частных предприятий, продолжат работу строительные площадки, будет разрешено поодиночке заниматься спортом в парках и садах. Соответствующий указ днем ранее подписал премьер-министр Джузеппе Конте.
Общее число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире достигло трех миллионов, следует из данных сайта американского университета Джонса Хопкинса. Большая часть инфицированных — более 972 тысяч — приходится на США. В Испании насчитывается 229 тысяч зараженных, в Италии — 199 тысяч. 26,9 тысяч итальянских пациентов погибли, более 66 — вылечились.
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Источник: Лента.Ру