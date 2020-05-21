Итальянские медики обнаружили новый побочный эффект от COVID-19

Группа итальянских медиков сообщила о первом случае воспаления щитовидной железы, которое было спровоцировано коронавирусной инфекцией, у 18-летней пациентки. Соответствующая публикация появилась в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism в четверг, 21 мая.

«Мы сообщаем о первом случае подострого тиреоидита после инфекции SARS-CoV-2. Мы предупреждаем врачей о дополнительных и незарегистрированных клинических проявлениях, связанных с COVID-19», — говорится в статье.

Специалисты рассказали о том, что обнаружили данный побочный эффект, когда изучали историю болезни 18-летней девушки. Пациентка обратилась к ним с жалобами на боль в шее и гортани, учащенное сердцебиение и высокую температуру. В ходе обследования у нее обнаружили подострый тиреоидит. За 15 дней до этого девушке поставили диагноз COVID-19.

По сведениям медиков, подобные нарушения в работе щитовидной железы возникают у людей, переболевших острыми вирусными респираторными инфекциями.

Вместе с тем пациентка проходила обследование и ранее, но проблем с щитовидной железой до COVID-19 у нее не было. Таким образом, по мнению итальянских медиков, есть риск того, что SARS-CoV-2 может проникать из легких и в щитовидную железу.

Ранее в этот же день стало известно, что биологи из Германии и Франции обнаружили влияние коронавируса на развитие заболеваний мозга.

На прошлой неделе итальянские ученые заявили, что они обнаружили 30-кратный рост количества пациентов с синдромом Кавасаки в провинции Бергамо во время пандемии коронавируса.