Из Калмыкии запретили въезжать в Дагестан из-за коронавируса

Власти Черноземельского района Калмыкии из-за коронавируса временно ограничили выезд местных жителей в Дагестан. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 23 мая в Instagram Черноземельского района Республики Калмыкия со ссылкой на оперштаб.

Ограничение касается граждан, постоянно или временно зарегистрированных на территории Калмыкии.

«Данное решение необходимо. В районе по очереди «вспыхивают» поселки, сейчас важно локализовать их, и не допустить новых случаев заражения людей. Уверен, что это даст эффект», — приводятся в сообщении слова главы Черноземельского РМО Виталия Крылова.

Позже. в воскресенье, в администрации отметили, что ограничения не распространяются на граждан, которые въезжают в Дагестан по работе, в интересах юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Также въезд разрешен сотрудникам, обеспечивающим безопасность граждан, работу объектов общественной жизнедеятельности, общественного транспорта. «Но необходимо все это документально подтверждать», — отметили в правительстве РК.

В администрации рассказали, что в районе, как и по республике, продлили режим обязательной домашней самоизоляции до 7 июня.

Отмечается, что въезд (выезд) граждан и проезд автомобилей осуществляется через специально оборудованный контрольный пункт, работающий в круглосуточном режиме, при предъявлении документов, удостоверяющих личность и содержащих информацию о регистрации по месту жительства.

По данным оперштаба, ограничительная мера вводится из-за того, что в районе фиксируются завозные случаи Covid-19 из Дагестана и будет действовать до улучшения эпидемиологической обстановки.

Ранее, 4 апреля, вице-премьер России Татьяна Голикова включила Калмыкию в один из регионов, в которых наблюдается высокий темп прироста коронавируса.

В конце марта глава республики Бату Хасиков заявил, что жителям бесплатно раздадут 180 тыс. медицинских масок для профилактики этой инфекции.

По данным оперштаба на 24 мая, в Калмыкии выявили 879 заболевших за весь период эпидемии, 11 человек погибли, 350 — выздоровели.

В Дагестане число случаев коронавируса составляет 4 095. Число погибших составляет 84 пациента, вылечилось 3 267 человек.

На прошлой неделе глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил обеспокоенность по поводу распространения коронавируса в Дагестане в связи с приближением мусульманского религиозного праздника Ураза-байрам, который отмечается в мечетях.

В республику направили противоэпидемическую бригаду Ставропольского противочумного института для борьбы и специалистов Волжского спасательного центра из Самары в Дагестан для оказания помощи по дезинфекции региона.

В то же время, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, распространение коронавируса вышло на плато в России. Сейчас в стране наблюдается четкая тенденция к снижению распространения этой инфекции. Но, несмотря на это, санитарные и противоэпидемиологические правила необходимо соблюдать и дальше.

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