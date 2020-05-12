Изменения экосистемы заказника обнаружили в Оренбургской области

12 мая 2020     13
Изменения экосистемы заказника обнаружили в Оренбургской области

В Оренбургской области ученые изучили заказник «Светлинский» и восточную часть степного края. Для Русского Географического Общества экспедиция стала очередным этапом исследований, отметили в министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона.

Эксперты выяснили, что наблюдается постепенное иссушение водных участков озер и их заболачивание. Это приводит к изменению экосистемы. Так, на территории заказника и восточного Оренбуржья появилось больше околоводных и болотных птиц. Приглянулась эта территория и сибирским косулям, кабанам, дикой лисицы и степного сурка. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

В состав биологического заказника «Светлинский» включены центральный и южный секторы озера Жетыколь, озёра Давленколь, Обалыколь, Малый Обалаколь и Караколь с 500-метровой зоной вдоль их побережий, а также прилегающие степные участки. Общая площадь составляет 9258,1 га.

Источник: Газета Известия

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