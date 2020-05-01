Израиль нанес ракетный удар по Сирии

1 мая 2020     1
Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Израиль нанес ракетный удар по сирийской провинции Эль-Кунейтра, пишет ТАСС со ссылкой на радиостанцию «Шам FM».

Израильская армия выпустила пять ракет с территории Голанских высот по ряду объектов на юго-западе Сирии.

По ее данным, в результате удара был нанесен материальный урон. О пострадавших не сообщается.

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00:03 — 19 декабря 2018

27 апреля войска противовоздушной обороны сирийской столицы отразили ночной ракетный обстрел. По неподтвержденной информации, удар из воздушного пространства Ливана нанесла Армия обороны Израиля. ПВО Дамаска удалось сбить несколько ракет.

Голанские высоты, принадлежавшие Сирии с 1944 года, захватил Израиль в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981-м израильский парламент принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией.

Источник: Лента.Ру

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