Израильские ученые заявили о прорыве в разработке вакцины от коронавируса

Ученые Израильского института биологических исследований (IIBR) в городе Нес-Циона сделали значительный прорыв в разработке вакцины от коронавируса. Об этом сообщил министр обороны страны Нафтали Беннету изданию «Едиот Ахронот» во вторник, 5 мая.

Речь идет о выделении из одной восстановленной клетки моноклонального антитела, которое способно атаковать вирус и нейтрализовать его в организме пациента.

Как передает издание, стадия разработки формулы антител уже пройдена. В ближайшее время она будет запатентована и начнется поиск международного производителя, который сможет массово выпускать лекарство.

Накануне, 4 мая, состоялась международная донорская онлайн-конференция, созванная по инициативе Евросоюза, в ходе которой удалось собрать €7,4 млрд на разработку вакцины от коронавируса.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на мероприятии, заявил, что успех в борьбе с распространением COVID-19 в мире зависит не от скорости разработки нужных препаратов, а от равенства в распределении данных лекарств в мире.

В перечне кандидатных вакцин против COVID-19, сформированном ВОЗ, в настоящее время числится 83 препарата, среди которых 77 находятся на стадии доклинических исследований, а еще шесть проходят клинические исследования на людях. В данный список были включены девять российских вакцин.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.

Всего в мире, по данным международного статистического бюро Worldometer на 5 мая, выявлено более 3,6 млн подтвержденных случаев инфицирования, излечились более 1,2 млн пациентов, скончались ― 252 429.