Известный блогер раскритиковал меры безопасности в России

22 мая 2020     10
Известный блогер раскритиковал меры безопасности в России

Известный блогер Илья Варламов раскритиковал меры общественной безопасности в российских городах, назвав их абсолютно бесполезными. В публикации на личном сайте он детально разъяснил, почему почти любое ограждение в городе мешает полноценной жизни, используется как средство манипуляции массовым сознанием и является глупой растратой бюджетных средств.

Варламов начал с «главной русской традиции» — заборов, чрезмерное количество которых не только лишено смысла, но и вредно. Например, в случае ДТП автомобиль может легко пробить забор, а осколки от него превратятся в шрапнель. Заборы также осложняют уборку улиц и портят внешний вид городов, указал блогер.

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То же касается ярких рамок вокруг знаков пешеходного перехода и желтых зебр. Непродуманный дизайн с использованием кислотного цвета отвлекает водителей вместо того, чтобы сконцентрировать их внимание на пешеходах, пояснил Варламов. Кроме того, ярко-желтая краска затратна и не обладает противоскользящими свойствами, если нанесена на дорогу.

Отдельно блогер затронул тему безопасности в местах массового скопления людей — торговых центрах, школах, на вокзалах. По его мнению, сомнительна роль сканеров и большого числа полицейских на входах: толпа людей в очереди на «рамку» только играет на руку условным террористам. К тому же, как отметил Варламов, от терактов в России умирает столько же людей, сколько в ДТП за один день.

Во-вторых, указал блогер, правила предписывают оставлять открытыми минимум выходов. Из-за этого может возникнуть давка в случае пожара или иного чрезвычайного происшествия. Ситуацию усугубляет отсутствие понятных указателей к ближайшим выходам.

Наконец, Варламов поставил под сомнение пользу металлических дверей в подъездах — их, по мнению блогера, можно открыть простым рывком или с помощью универсальных паролей. Компетентность охранников или консьержей в случае вооруженного налета или других серьезных происшествий также не вызывает у Варламова доверия.

Ранее в мае главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов выразил мнение, что именно открытые пространства формируют безопасную среду, а вовсе не заборы. Весь мировой опыт, по его словам, это подтверждает.

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Источник: Лента.Ру

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