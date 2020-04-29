Яблоневая аллея в Кургане пострадала при строительстве улицы

29 апреля 2020     12
Яблоневая аллея в Кургане пострадала при строительстве улицы

Власти Кургана выясняют виновных в уничтожении яблоневой аллеи при строительстве новой улицы. Мэрия обещает высадить новые саженцы.

Аллея появилась в Заозерном жилом массиве в 2017 году. Место для посадки было согласовано с администрацией. Деревья посадили местные жители. Однако в конце апреля 2020 года аллея значительно пострадала при строительстве улицы Мальцева. Из 50 яблонь осталось лишь 10, пишет ИА «Ура.ру».

Точное место для посадки деревьев было определено мэрией с учетом схемы подземных коммуникаций и дальнейших планов на строительство дороги. Местные жители отмечают, что яблони пострадали из-за техники.

В городской администрации пообещали установить виновных в уничтожении аллеи. Также в мэрии отметили, что будет проработан вопрос компенсационной посадки саженцев.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе изолированы все, кто общался с заболевшими строителями
В Севастополе изолированы все, кто общался с заболевшими строителями

Об этом сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в прямом эфире местного новостного портала.  Как рассказал глава города, все контактные …


Строительство очистных сооружений в Севастополе планируют начать в июне
Строительство очистных сооружений в Севастополе планируют начать в июне

Об этом рассказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в эфире «Форпост». Глава Севастополя сообщил, что в ближайшее время в городе …


В Севастополе проведут вебинар для предпринимателей
В Севастополе проведут вебинар для предпринимателей

Предпринимателям Севастополя расскажут о мерах государственной поддержки.   На электронной площадке севастопольского центра «Мой Бизнес» 30 апреля Управление ФНС России …


В Севастополе изолированы все граждане из контактов заболевших строителей
В Севастополе изолированы все граждане из контактов заболевших строителей

Об этом сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в прямом эфире местного новостного портала.  Как рассказал глава города, все контактные …


Пользователи сети начали мочиться в штаны ради популярности
Пользователи сети начали мочиться в штаны ради популярности

Видео: liamw2 / TikTok В TikTok запустили новый челлендж под названием «Обмочи свои штаны» (Pee your pants). Его участники записывают …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты