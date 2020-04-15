Ягудин рассказал о нападках после эфира в поддержку Заворотнюк

15 апреля 2020     1
Ягудин рассказал о нападках после эфира в поддержку Заворотнюк

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в подкасте Sportrecs рассказал о нападках после посещения эфира программы «Пусть Говорят» на Первом канале в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк.

«Узнал слово “хайп” после эфира, на который сходил, чтобы поддержать Заворотнюк. Мне тогда сказали: “Ягудин — говно! Пришел хайпиться за деньги”» — вспомнил Ягудин. Олимпийский чемпион отметил, что у него не было желания попиариться.

В эфире «Пусть Говорят» в сентябре прошлого года фигурист рассказал, что живет с актрисой в одном поселке уже несколько лет и сообщил подробности о состоянии Заворотнюк. После этого он подвергся критике за разглашение этой информации.

У 48-летней Заворотнюк диагностирован рак мозга, эту информацию впервые подтвердили в октябре прошлого года. Родственники и представители Заворотнюк ее состояние не комментируют.

Источник: Лента.Ру

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