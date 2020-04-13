Ялтинцам предложили заняться благоустройством

13 апреля 2020     5
Ялтинцам предложили заняться благоустройством

На портале крымского правительства продолжается голосование на тему будущего общественных пространств Ялты, напомнили горожанам в пресс-службе горадминистрации, передают «Новости Крыма».

«Ялта старается активно участвовать во всех проектах, предлагаемых федеральным центром, и направленных на улучшение качества жизни наших горожан», — отметил замглавы ялтинской администрации Виталий Оганесян.

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00:02 — 30 декабря 2019

Голосование проходит в рамках подготовки города к участию во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды для малых городов и исторических поселений. В случае победы Ялта получит федеральный грант на благоустройство выбранной территории.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

Источник: Лента.Ру

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