Януковича заочно арестовали по делу о Евромайдане

Печерский районный суд Киева заочно арестовал на два месяца экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о гибели людей в украинской столице во время Евромайдана в феврале 2014 года. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Материалы по теме 00:02 — 25 февраля Цена безволия Шесть лет назад Янукович бежал в Россию. Почему он потерял власть и обрек Украину на кровопролитие?

Во время заседания суд отклонил как необоснованные ходатайства защиты об обеспечении участия Януковича в заседании путем видеотрансляции и об отводе прокуроров. Судья обвинил сторону защиты в попытках затянуть процесс. После перепалки адвокатов экс-президента Украины с судьей Алексеем Соколовым и прокурорами в зал пригласили полицию.

По словам адвоката Александра Горошинского, информация прокуроров о том, что Янукович объявлен в международный розыск, не соответствует действительности, без чего, по его словам, избирать заочно меру пресечения нельзя.

Янукович был свергнут и бежал в Россию в 2014 году в результате массовых антиправительственных выступлений на Украине, получивших название Евромайдан. На родине политика заочно приговорили к тюрьме за государственную измену. В 2018 году началось заочное досудебное расследование по делу о событиях на Майдане в Киеве.

Источник: Лента.Ру