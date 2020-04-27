Эд Ширан проиграл борьбу с соседом

27 апреля 2020     13
Эд Ширан проиграл борьбу с соседом

Известный британский музыкант Эд Ширан проиграл борьбу с соседом, который расширил свои владения. Певец уже скупил несколько домов в графстве Суффолк и практически построил собственную мини-деревню, получившую название «Ширанвилль», сообщает The Sun.

Ширан был крайне возмущен, узнав о планах другого жителя района Тони Робинсона расширить сад примерно на 50 метров за счет свободного участка пастбища.

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В письме с возражениями Саффолкскому совету от имени музыканта Пол Смит, директор департамента городского планирования в Мидлтоне Apex Planning Consultants отметил, что подобное искусственное расширение не имеет разумных оснований и нанесет ущерб неповторимому характеру природы и ландшафта ближайших окрестностей. Планировщики выразили несогласие и одобрили дальнейшие строительные работы Робинсона. Ему было предоставлено право в течение последующих трех лет завершить расширение, но без монтажа внешних осветительных систем.

В 2019 году Ширан приобрел последний дом для «Ширанвилля» за 875 тысяч фунтов стерлингов (приблизительно 1 миллион 88 тысяч долларов) у соседки Шарон Джест, выступавшей против непрекращающегося строительства. В 2018 году она сообщила, что заявка певца на строительство 32-футовой (9,7 метра) часовни на территории площадью 6,5 гектара стала последней каплей.

Источник: Лента.Ру

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