Экономике США предсказали огромный рост

11 июня 2020     10
Экономике США предсказали огромный рост

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу предсказал экономике США огромный рост во второй половине 2020 года. Таким мнением он поделился в четверг в интервью телеканалу Fox Business, передает ТАСС.

По его словам, в третьем и четвертом кварталах текущего года экономика США вырастет на 20 процентов. «Учитывая ситуацию на рынках сегодня утром, наблюдается тенденция к росту», — сказал он. Так он прокомментировал слова председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, который заявил о «сохраняющейся большой неопределенности относительно будущего» американской экономики.

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Кроме того, он ожидает, что в 2021 году рост экономики США составит не менее 4 процентов.

Ранее стало известно, что госдолг США достиг 26 триллионов долларов и установил абсолютный рекорд. Он вырос на триллион долларов за месяц. Резкий рост связан с расходами бюджета на борьбу с пандемией коронавируса и с отсрочками налоговых выплат, отмечает Минфин страны. С того момента, как Дональд Трамп возглавил Белый дом, заимствования выросли на шесть триллионов. По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), госдолг может увеличиться до 131,1 процента ВВП в 2020 году.

Источник: Лента.Ру

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