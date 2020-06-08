Экопарк появится на берегу Ангарского пруда Волгограда

Около Ангарского пруда в Волгограде в рамках муниципально-частного сотрудничества обустраивают песчаный пляж с верандами и мангалами. Вход будет бесплатным.

Решено обновить зеленую зону, в общей сложности высадят 200 деревьев таких пород, как ива, крымская сосна, липа и рябина. Планируется создание газона и пешеходных дорожек, сообщает ресурс «НовостиВолгограда.ру».

Площадь экопарка составит около 2 тыс. кв. м. Объект полностью будет готов в будущем году, но в конце июня часть территории уже обещают открыть для посещения.

Ангарский пруд возле Третьей Продольной магистрали в Дзержинском районе Волгограда раньше уже был популярным местом отдыха местных жителей, но сейчас он сильно заилен и зарос сине-зелеными водорослями.

Напомним, в Ростове-на-Дону планируют открыть непрерывный экологический парк. Он расположится вдоль реки Темерник. Благоустройство парка ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Работы пройдут от моста по Шеболдаева и улице Вавилова до зоопарка.