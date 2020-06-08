Экопарк появится на берегу Ангарского пруда Волгограда

8 июня 2020     12
Экопарк появится на берегу Ангарского пруда Волгограда

Около Ангарского пруда в Волгограде в рамках муниципально-частного сотрудничества обустраивают песчаный пляж с верандами и мангалами. Вход будет бесплатным.

Решено обновить зеленую зону, в общей сложности высадят 200 деревьев таких пород, как ива, крымская сосна, липа и рябина. Планируется создание газона и пешеходных дорожек, сообщает ресурс «НовостиВолгограда.ру».

Площадь экопарка составит около 2 тыс. кв. м. Объект полностью будет готов в будущем году, но в конце июня часть территории уже обещают открыть для посещения.

Ангарский пруд возле Третьей Продольной магистрали в Дзержинском районе Волгограда раньше уже был популярным местом отдыха местных жителей, но сейчас он сильно заилен и зарос сине-зелеными водорослями.

Напомним, в Ростове-на-Дону планируют открыть непрерывный экологический парк. Он расположится вдоль реки Темерник. Благоустройство парка ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Работы пройдут от моста по Шеболдаева и улице Вавилова до зоопарка.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Лавров обсудил с главой МИД Турции борьбу с коронавирусом
Лавров обсудил с главой МИД Турции борьбу с коронавирусом

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Об этом сказано в сообщении на сайте …


Экопарк появится на берегу Ангарского пруда Волгограда
Экопарк появится на берегу Ангарского пруда Волгограда

Около Ангарского пруда в Волгограде в рамках муниципально-частного сотрудничества обустраивают песчаный пляж с верандами и мангалами. Вход будет бесплатным. Решено …


В Крыму бассейны и тренажерные залы открывают для индивидуальных занятий
В Крыму бассейны и тренажерные залы открывают для индивидуальных занятий

Для спортсменов вводятся послабления режима – можно заниматься в индивидуальном порядке.   Крымские фитнес-центры, тренажерные залы и бассейны возобновят работу …


Санатории и гостиницы Крыма начнут принимать местных жителей с 15 июня
Санатории и гостиницы Крыма начнут принимать местных жителей с 15 июня

Крымские власти сняли запрет на работу санаторно-курортной сферы. Гостиницы и пансионаты республики откроются для приема местных жителей с 15 июня. …


В Британии за сутки умерли 55 человек с коронавирусом
В Британии за сутки умерли 55 человек с коронавирусом

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены. Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты