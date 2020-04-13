Экс-помощница Джо Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах

Бывшая помощница наиболее вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена рассказала о пережитых ее сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The New York Times.

Бывшая сотрудница Сената Конгресса США Тара Рид заявила, что почти 30 лет назад подвергалась харассменту со стороны политика, в ту пору занимавшего пост сенатора от штата Делавэр. По ее словам, в 1993 году Байден в одном из коридоров в Капитолии без разрешения целовал ее, прикасался к ней, а также настаивал на интимных отношениях.

Тогда Рид решила не подавать заявление в полицию, рассказав о домогательствах трем его старшим помощникам и отделу Сената по работе с персоналом. После того, как Рид уведомила об этом начальство, она потеряла работу. Мер в отношении Байдена принято не было.

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Журналисты издания проверили версию бывшей помощницы политика. Они не обнаружили ее жалобу на Байдена, коллеги, которым Рид рассказала о произошедшем, также не подтвердили факт харассмента. В то же время две ее подруги и брат вспомнили, что она рассказывала им ранее о случившемся. Также сотрудники газеты заявили, что еще семь женщин говорили о недопустимых действиях Байдена, в частности, навязчивых поцелуях, объятиях и прикосновениях.

В начале апреля Рид подала заявление в полицию в Вашингтоне. Представители предвыборного штаба Байдена опровергли эту версию.

Президентские выборы запланированы на 3 ноября 2020 года. После выхода другого претендента на пост кандидата от демократов Берни Сандерса из президентской гонки Байдена называют наиболее вероятным победителем праймериз.

В 2017 году The New York Times опубликовала признания актрис, работавших с голивудским продюсером Харви Вайнштейном и подвергшихся сексуальным преступлениям с его стороны. Публикация положила начало общественному движению #metoo и вызвала судебные разбирательства. В итоге спустя два года магната приговорили к 23 годам тюрьмы.

Источник: Лента.Ру