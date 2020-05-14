Экс-президент «Локомотива» обратилась к фанатам в связи с отставкой Семина

Болельщики московского «Локомотива» должны с пониманием отнестись к решению совета директоров клуба не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным. Такое мнение высказала в четверг, 14 мая, бывший президент клуба Ольга Смородская.

По ее словам, болельщики имеют право высказывать свое мнение и со стороны руководства должен быть диалог. «Но они должны и с пониманием относиться к решениям руководства клуба. Сколько раз, начиная от «Барселоны», «Челси» и «Реала», болельщики начинали выступать против трансфера или тренера, а потом оказывалось, что они не правы», — цитирует Смородскую «Чемпионат».

Она добавила, что высказывание своего мнения является нормальной процедурой, а бойкоты — абсолютно неправильной, передает RT.

Ранее в этот же день «Локомотив» сообщил, что Юрий Семин покидает пост главного тренера команды, пишет «Ридус».

Новым тренером назначен сербский специалист Марко Николич, сообщает «Федеральное агентство новостей». Совет директоров клуба единогласно одобрил его кандидатуру. Он приступит к работе с 1 июня 2020 года. Срок его контракта не уточняется, передает НСН.

Семин уже прокомментировал решение совета директоров не продлевать с ним контракт. Говоря о том, продолжит ли он тренерскую карьеру, Семин сказал, что пока не уволен, и будет думать о будущем, как только это произойдет.

Семин возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. Команда под его руководством трижды стала чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка.

Слухи об отставке главного тренера «Локомотива» появились в сербских СМИ еще в конце апреля. Тогда журналисты тоже называли Николича в качестве преемника.