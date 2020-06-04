Экс-президент США Картер призвал мирно бороться с расизмом

Бывший президент США Джимми Картер призвал участников акций протеста, которые вспыхнули в ряде штатов США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда от действий полиции во время задержания, бороться с расизмом исключительно мирными средствами. Заявление Картера приводит телеканал CNN.

95-летний бывший президент, который занимал пост в 1977-1981 годах, рассказал, что вместе со своей супругой Розалин «с болью восприняли трагическую расовую несправедливость». Картер отметил, что понимает родных погибшего и все тех, кто ощущает «беспомощность перед лицом сохраняющейся расовой дискриминации и явной жестокости».

Однако экс-глава Белого дома заметил, что насилие, неважно является ли оно спонтанным или осознанным, не может быть решением проблемы. Картер уверен, что необходимо привлечь внимание к аморальной расовой дискриминации, но выбирать для этого нужно мирные пути.

На прошлой неделе в американском Миннеаполисе начались беспорядки после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Трое полицейских повалили его на асфальт и удерживали больше восьми минут. Один из них сдавил шею Флойду, позднее тот скончался в реанимации от асфиксии.

Участвовавших в случившемся полицейских уволили, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности и взяли под стражу. Остальным полицейским также предъявлены обвинения, их возьмут под стражу в ближайшее время.

В настоящее время митинги и погромы проходят не только в Миннеаполисе, но и в других крупных городах Соединенных Штатов Америки, а также в Европе.