Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Никаких доказательств или аргументов в пользу своей теории женщина не привела. Единственное, чем она оперировала, делая подобные заявления, это «собственный опыт», пишет накануне Fox News.

В свою очередь обозреватель американского телеканала канала CNN Дони О’Салливан отметил, что бездоказательные обвинения вредят самим властям США. Журналист уверен, что попытки возложить ответственность за демонстрации на Россию, которая якобы раскачивает ситуацию в Штатах через соцсети, еще будут.

Массовые беспорядки охватили сразу несколько крупных городов США после смерти 46-летнего темнокожего Джорджа Флойда из-за грубого задержания в Миннеаполисе, штат Миннесота. Мужчина потерял сознание и скончался в больнице после того, как один из стражей порядка придавил коленом его шею, когда мужчина лежал на асфальте. При этом на кадрах задержания, опубликованных в Сети слышно, что подозреваемый жаловался на невозможность дышать.

Несмотря на то, что участвовавшие в задержании стражи порядка были уволены, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности, массовые протесты в стране продолжаются. Власти 15 штатов, а также Вашингтона и округа Колумбия, задействовали 5 тыс. силовиков из Национальной гвардии для сдерживания демонстрантов. В ряде американских городов, в том числе Лос-Анджелесе (штат Калифорния), Чикаго (штат Иллинойс) и Атланта (штат Джорджия) был введен комендантский час.