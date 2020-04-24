Экс-тренер «Динамо» Хохлов назвал раздутыми зарплаты футболистов в России

Бывший полузащитник сборной и экс-главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов не видит проблемы в снижении уровня оплаты в российском футболе после кризиса из-за пандемии коронавирусной инфекции. По его мнению, на данный момент футболисты получают завышенные суммы.

«Наверняка зарплаты упадут. Вы же видите, что творится с ценами на нефть, курсом доллара. Впрочем, в нашем футболе зарплаты настолько раздуты, что в их понижении нет ничего страшного», – сказал Хохлов в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Специалист согласился, что в таком случае клубам Российской премьер-лиги будет тяжело удержать главных звезд. В частности, речь о легионерах, Гжегоже Крыховяке («Локомотив»), Сердаре Азмуне и Малкоме (оба – «Зенит»), Николе Влашиче (ЦСКА).

«В новых реалиях таких игроков едва ли удастся удержать. Что ж… Будем учиться жить по средствам», – считает Хохлов.

По мнению эксперта, среди клубов премьер-лиги при этом вряд ли кто-то откажется от участия в соревнованиях из-за финансовых проблем. При этом в зоне риска – команды в низших дивизионах, ФНЛ и ПФЛ.

«Там еще до эпидемии хватало клубов с серьезными финансовыми проблемами, а уже теперь-то – тем более», – сказал Хохлов.

В качестве варианта завершения сезона после пандемии рассматриваются возможность проведения матчей без зрителей. По мнению экс-тренера «Динамо», эта ситуация из числа тех, когда «из двух зол выбирают меньшее». Хохлов уверен, что надо до последнего цепляться за возможность доиграть чемпионат. При этом он согласился, что футбол при пустых трибунах — это ужасно.

«Но лучше хотя бы так завершить сезон, чем обнулять итоги», – считает эксперт.

Все футбольные соревнования в России были остановлены с 17 марта. Пауза продлится минимум до 31 мая. При этом в РПЛ осталось провести 8 из 30 туров. Лидер – «Зенит» (50 очков) ушел в отрыв от преследователей, «Локомотива», «Краснодара» (по 41), «Ростова» (38) и ЦСКА (36).