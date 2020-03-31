Экс-участницу «Дома-2» уличили в несоблюдении карантина после поездки в Италию

31 марта 2020     8
Экс-участницу «Дома-2» уличили в несоблюдении карантина после поездки в Италию

Бывшая участница «Дома-2» Анастасия Ковалева по возвращении из Италии не стала соблюдать режим самоизоляции, пишет портал «Челябинск сегодня».

30 марта журналисты обратили внимание на то, что девушка публикует в соцсетях фото своего путешествия по Уралу, снимки из ресторанов и отеля.

При этом неделю назад Ковалева рассказывала подписчикам, что находилась в Италии.

На вопросы о том, соблюдает ли бывшая звезда реалити карантин, девушка заверила, что вернулась из Италии еще до вспышки коронавируса. Кроме того, по ее словам, в самолете не было зараженных.

При этом, согласно публикациям, из Милана Ковалева вернулась в конце февраля. Свой пост она сопроводила рассказом о том, что «все бегут из Милана, дабы не заразиться».

Число заболевших COVID-19 в Италии 30 марта превысило 100 тыс. человек. Страна вышла на второе место по числу зараженных, обогнав Китай. На первом месте США- 163 тыс. пациентов с коронавирусом.

Ранее российский оперштаб по отслеживанию ситуации с COVID-19 отмечал, что многие заболевшие в РФ прибыли из стран Европы, в частности, Италии.

Все приезжающие в Россию из-за рубежа обязаны пройти 14-дневный карантин.

Источник: Газета Известия

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