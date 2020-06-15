Эксперт описал будущие средства против гиперзвукового оружия

Российский военный эксперт и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал, какими могут быть будущие средства борьбы с гиперзвуковым оружием.

По его словам, они станут полностью автоматизированными и человек не сможет ими управлять, а также получат рулевые двигатели как у космических аппаратов и совершенно новую систему наведения.

«На таких скоростях человек просто не успевает ни переварить такие объемы информации, ни принять решение. То есть это все должно работать в полностью автоматическом режиме … человек переводит систему в боевой режим, а дальше он уже неспособен физически успевать выдавать какие-то команды, все будет происходить на автомате», — рассказал он «РИА Новости» в воскресенье, 14 июня.

Российская система противоракетной обороны уже работает по такой системе, отметил Мураховский, однако она способна справиться лишь с баллистическими целями. Для того, чтобы создать противоракету для противодействия гиперзвуковому оружию, потребуется создание научно-технического задела, а не просто конструирование нового изделия.

Также будут необходимы новые материалы, чтобы ракета выдержала нагрузки при маневрировании на гиперзвуке. В качестве рулей подойдут только реактивные двигатели.

«Здесь, конечно, аэродинамические поверхности вряд ли сработают, только реактивные двигатели маневрирования, то есть газодинамические маневровые устройства. Потом, как правило, гиперзвуковые цели идут в стратосфере, где аэродинамические поверхности не работают ввиду очень низкой плотности воздуха», — отметил эксперт.

Отдельным вопросом станет создание системы наведения для работы на сверхвысоких скоростях, поскольку вокруг гиперзвуковых ракет могут образовываться плазма, мешающая наведению.

Ранее в воскресенье президент России Владимир Путин заявил, что в стране ведется разработка средств борьбы с гиперзвуковым оружием. По его словам, такое вооружение с большой долей вероятности появится у Москвы к тому моменту, когда у других стран «гиперзвук» только появится.