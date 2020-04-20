Эксперт призвал разработать в России систему реабилитации пациентов после COVID-19

В России необходимо создать систему реабилитации пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, считает главный детский инфекционист Минздрава Юрий Лобзин.

На совещании с президентом России Лобзин заявил, что остаточные явления коронавируса неизвестны.

«Понятно, что легкие поражаются, и все, перенесшие пневмонию, будут нуждаться в реабилитации. Но уже, по современным данным, не только легкие поражаются — поражается сердце, появились работы о поражении центральной нервной системы. И в этой связи мы должны уже сегодня подумать о перспективах, и, в частности, о системе реабилитации перенесших такие болезни. И в первую очередь — у детей», — сказал он в понедельник, 20 апреля

Лобзин отметил, что программы по реабилитации детей, перенесших коронавирус, разработаны в Детском научно-клиническом центре инфекционных болезней ФМБА. Через одну — две недели такие программы предложат властям и медицинскому сообществу.

Также во время совещания директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург рассказал, что тест-система на определение антител к коронавирусу поступит на регистрацию в Росздравнадзор к концу недели.

По состоянию на 20 апреля в России зафиксирован 47 121 случай заражения коронавирусом, из них 4268 — за последние сутки. С начала эпидемии зафиксировано 405 летальных исходов, 3446 человека выздоровели.

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