Эксперт рассказал о правилах успешного получения кредита

Положительное решение при выдаче кредитов банки принимают, основываясь на нескольких факторах. О правилах заключения успешной кредитной сделки гражданам рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в воскресенье, 14 июня, в интервью агентству «Прайм».

Первым делом сотрудники кредитных отделов банков при обработке соответствующих заявок на получение денежных средств рассматривают кредитную историю потенциального заемщика. Успех в получении кредита будет зависеть от того насколько добросовестно и аккуратно в прошлом гражданин выплачивал уже взятые у банков суммы.

Зельцер советует проверять свою кредитную историю в специализированных бюро заблаговременно, то есть еще до подачи заявки на новый займ в банк. Причем это можно сделать бесплатно только один раз в году.

« <…> попутно нужно проверить, все ли данные верны, и в случае обнаружения ошибок — написать заявление с просьбой об их исправлении. Однако сделать это не так-то просто, поэтому кредитную историю важно беречь с первого кредита, чтобы не потерять доверие финансовых организаций», — рекомендовал он.

Предоставлять банку ложную информацию о месте работы и уровне доходов, по мнению эксперта, не нужно, так как эти данные также проверяются в первую очередь. Наличие кредита в другом банке тоже может повлиять на решение о выдаче новых сумм под проценты.

Дело в том, что если у потенциального заемщика есть одна кредитка, то это не сильно повлияет на результат, однако если их несколько, то сотрудники банка могут посчитать, что человек живет от долга к долгу и вероятность просрочки им ежемесячного платежа высока, так как его долговая нагрузка увеличится.

Эксперт не советует подавать заявки сразу в несколько банков — максимум в две кредитные организации, и не обращаться в микрофинансовые организации, если деньги нужны под меньший процент.

Зельцер выразил уверенность, что прежде чем получать кредит, гражданам необходимо повысить уровень финансовой грамотности. Так, в настоящий момент в стране действует низкая ключевая ставка и вместо того чтобы брать новый займ, можно реструктуризировать старый при его наличии. При этом обычно улучшаются условия кредита — снижается процентная ставка и ежемесячный платеж.

Если все-таки человек решился взять кредит, то ему, помимо прочего, не стоит публиковать в соцсетях комментарии о мошенничестве и фото с вечеринок, а также претендовать на займ в валюте, отличающейся от той, в которой он получает зарплату.

9 июня Роспотребнадзор дал рекомендации по получению микрозаймов. Так, в ведомстве посоветовали гражданам избегать кредитные организации, которые предлагают выдать микрозайм в очень короткие сроки.