Эксперт рассказал об опасности мобильных приложений банков

8 июня 2020     14
Эксперт рассказал об опасности мобильных приложений банков

Чем могут быть опасны мобильные приложения банков рассказал в понедельник, 8 июня в интервью агентству «Прайм» гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

По его словам, мобильное приложение банка очень популярны и люди часто устанавливают их на свой телефон.

Однако есть некоторые нюансы: не все приложения, которые связаны с банками, и которые можно скачать в магазине приложений, связаны с банками официально, они используются для того, чтобы собирать пользовательские данные, а потом использовать их в коммерческих целях, для контекстной рекламы.

Однако довольно часто, отметил эксперт, это могут быть какие-то мошеннические схемы — данные передаются третьим лицам, которые не заинтересованы использовать эти данные легально.

Мобильные банки постоянно увеличивают свою функциональность, есть риск, что мошенники или хакеры могут поместить вредоносное приложение на ваш телефон. Чтобы не допустить утечки персональных данных и хищения средств с ваших счетов, специалист советует установить мобильное приложение-антивирус и не давать доступ с телефона к счетам с большими суммами.

Не стоит также переходить по ссылкам с непонятных доменов и скачивать приложения, которые запрашивают очень много возможностей в телефоне, отметил Арсений Щельцин.

Ранее IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, что установить антивирусное приложение на смартфон следует прежде всего владельцам устройств, работающих на ОС Android. В отличие от iOS, эта система более подвержена хакерским атакам.

Источник: Газета Известия

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